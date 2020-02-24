Роман Путин высказался о строительстве школы в Лесопарке

Племянник президента России, уроженец Рязани Роман Путин высказал своё отношении к строительству школы в Лесопарке. Он оставил комментарий к посту журналиста Антона Сумина в Фейсбуке.



Напомним, сейчас проходит опрос жителей Рязани по поводу строительства школы в Лесопарке. Его проведение инициировал губернатор Николай Любимов.



Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в Рязани в последнее время. Представители власти заявляют, что школу строить необходимо, так как существующие уже не справляются с нагрузкой. Некоторые горожане выступают против, опасаясь, что после этого могут начать застраивать остальную часть Лесопарка. При этом администрация Рязани говорит, что школу будут строить на пустыре рядом с ТЦ «Круиз». Деревьев там нет.



Роман Путин в своём комментарии написал, что он за деревья.



– Восстанавливать их будут десятилетиями … Я думаю нашли путь наименьшего сопротивления. С участком можно решить, я уверен. Включите голову, – написал Путин.



О том, что деревья вырубать не будут пишет в комментариях и пользователь Максим Мошков.

