Роман Путин высказался о строительстве школы в Лесопарке

Племянник президента России, уроженец Рязани Роман Путин высказал своё отношении к строительству школы в Лесопарке. Он оставил комментарий к посту журналиста Антона Сумина в Фейсбуке.
Напомним, сейчас проходит опрос жителей Рязани по поводу строительства школы в Лесопарке. Его проведение инициировал губернатор Николай Любимов.
Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в Рязани в последнее время. Представители власти заявляют, что школу строить необходимо, так как существующие уже не справляются с нагрузкой. Некоторые горожане выступают против, опасаясь, что после этого могут начать застраивать остальную часть Лесопарка. При этом администрация Рязани говорит, что школу будут строить на пустыре рядом с ТЦ «Круиз». Деревьев там нет.
Роман Путин в своём комментарии написал, что он за деревья.
– Восстанавливать их будут десятилетиями … Я думаю нашли путь наименьшего сопротивления. С участком можно решить, я уверен. Включите голову, – написал Путин.
О том, что деревья вырубать не будут пишет в комментариях и пользователь Максим Мошков.
– Дак вроде парк и не трогают. А стадион – пустырь. Ты давно был на этом «стадионе»? Там обычно лишь бомжи, бухающая молодежь и собачники, – написал Мошков.