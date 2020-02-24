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В опросе о строительстве школы в Лесопарке побеждают сторонники

На сайте «Наш дом» продолжается опрос о строительстве школы в Лесопарке Рязани. На данный момент число голосов «за» превышает число голосов «против». 

Напомним, провести опрос предложил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Позднее своим мнением по этому поводу поделился общественный жилищный инспектор регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области, эксперт по вопросам ЖКХ Анатолий Кочура.

По состоянию на утро понедельника, 24 февраля, в опросе приняли участие более 5600 человек. За проголосовали около 60% опрошенных.

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