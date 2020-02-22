Эксперт по вопросам ЖКХ высказался о строительстве школы в районе Лесопарка

Общественный жилищный инспектор регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области, эксперт по вопросам ЖКХ Анатолий Кочура выразил своё мнение по поводу строительства школы в районе Лесопарка.

– Да, в городе много проблем, но мы видим в социальных сетях, что ими занимается и губернатор Рязанской области Н.В.Любимов, и глава администрации города Е.Б.Сорокина. Я полагаю, что в обсуждении вопроса о месте строительства новой школы необходимо учитывать предложение главы администрации Е.Б.Сорокиной, которое подробно изложено в обращении, и заключение специалистов.

Напомним, что в настоящее время на портале «Наш Дом Рязань» запущен опрос, где можно проголосовать за или против строительства школы за ТЦ «Круиз».