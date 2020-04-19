Житель Тюмени сфотографировал спящих на улице коммунальщиков

Алексей Агеев
Фото - ЧС Тюмень

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Житель Тюмени сфотографировал на улице спящих на земле коммунальщиков. Фотография с места событий появилась в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте.

На снимке можно заметить нескольких рабочих, облаченных в спецодежду ярко-оранжевого цвета, которые лежат на земле и спят. Под мужчинами виднеется кусок матраца.

Публикация вызвала резонанс среди пользователей соцсети. Под постом оставили множество комментариев различной направленности. Одни пожалели рабочих, другие стали ругать автора кадра за нарушение самоизоляции, нашлись те, кто поддержал фотографа и его слова в посте.

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