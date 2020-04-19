Игроки «Краснодара» устроили вечеринку во время самоизоляции

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Бразильский игрок ФК «Краснодар» Вандерсон устроил вечеринку во время самоизоляции. Спортсмен показал празднество на видео в Инстаграме.

На мероприятии также был одноклубник бразильца и его земляк Кайо. Известно, что спортсмены употребляли алкоголь и курили кальян.

Вечеринка проходила дома у Вандерсона. Футболисты весело проводили вермя ночью с 17 на 18 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Ранее мы сообщали, что под Красноярском мужчину расстреляли на глазах у полицейских

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