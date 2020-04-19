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Мигранты жестоко избили отца и сына в Москве. Нападение было совершено на территории двора в Петровско-Разумовском проезде.

Вблизи от станции метро «Динамо» четверо граждан Узбекистана набросились на отца и сына. Момент нападения был заснят на видео и размещен в Youtube. На кадрах видно, что мигранты избили потерпевших ногами и руками, доведя их до беспомощного состояния. Затем они обыскали пострадавших мужчин, не нашли ценных вещей и убежали.

Как сообщает Русская весна, одного нападавшего уже задержали правоохранители. Других разыскивают. По факту совершенного разбоя заведено уголовное дело.

Ранее мы писали, что москвичка заколола 8-месячную дочь антибиотиками до полусмерти

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