Житель Тюмени едва не погиб в туалете

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36-летний житель Тюмени чуть не погиб, когда отправился в туалет. Подробности ЧП рассказал телеканал РЕН ТВ.

Известно, что 4 апреля тюменец пошел в туалет. Он встал ногами на унитаз, но санфаянс треснул под тяжестью человека. Осколки сантехники угодили в бедро упавшему мужчине. Истекавший кровью потерпевший сумел добраться до соседа по туалету и попросил у него помощи.

В итоге пострадавшему вызвали скорую. Прибывшие доктора срочно доставили травмированного мужчину в больницу. В медучреждении специалисты спасли жизнь раненому, хотя у него имелись глубокие раны и обильная кровопотеря.