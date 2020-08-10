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Новости мираОбщество

Житель Сочи решил продать автограф Путина за миллион

Иван Федоров

Один из жителей Сочи решил продать на популярном сайте объявлений Авито автограф президента России Владимира Путина. Объявление появилось в Сети и вызвало интерес у пользователей.

Дело в том, что «автограф величайшего политика современности» мужчина желает продать за миллион рублей. к бумаге с росписью Путина прилагается ручка.

В объявлении уточняется, что роспись была поставлена президентом в 2014 году. С тех пор ни листок, ни ручку никто не трогал, они хранились в сейфе. Однажды товары хотел приобрести японец, предложив за них 450 тысяч рублей, но продавец не согласился, сообщает Readovka.

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