Житель Омска убил возлюбленного жены после прочтения переписки

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17 июня 35-летний житель Омска убил возлюбленного собственной супруги. Когда мужчину задержали, он сообщил, что решился на расправу из-за ревности, после того, как прочитал переписку жены с соперником.

Об инциденте стало известно после того, как о нем правоохранители рассказали местные жители. На место ЧП прибыли медики, которые не сумели спасти раненого мужчину. Через некоторое время стражи порядка нашли горящий автомобиль убийцы, позже выяснили, что на соседней улице омичи видели подозрительного гражданина. Преступника нашли, когда он скрывался в частном доме. Хозяйку жилья защитили, а подозреваемый был задержан.

Во время допроса мужчина сообщил, что избил жену, чтобы узнать адрес проживания соперника. Затем он пришел и зарезал возлюбленного супруги. По данному факту завели уголовное дело. Расследование продолжается, пишут Вести.