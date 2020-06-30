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Новости мираПроисшествия

Житель Нижнего Новгорода рассказал о 18-ти убийствах после нападения на прохожего

Алексей Агеев
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Неадекватный мужчина рассказал про 18 убийств, когда его преследовал местный житель, желая отдать в руки полиции. Инцидент случился в Нижнем Новгороде после того, как преследовавший стал свидетелем нападения, совершенного преступником на случайного прохожего.

В распоряжении РЕН ТВ оказался видеоролик, снятый на месте ЧП. При просмотре кадров можно заметить мужчину, который спокойно шел с ножом в руках по улице среди бела дня. На его одежде виднелись кровяные пятна. Пару минут назад этот гражданин набросился на незнакомого мужчину, пустив в ход холодное оружие. Разговаривая с автором ролика, он сообщает, что убил 18 человек. При этом собеседнику обещает, что последний может стать очередной жертвой.

Преследовавшему безумца во дворах удалось не упустить преступника из виду и помочь задержать его. Однако парень расстроился из-за того, что никто ему не помогал, кроме его же подруги.

В итоге нападавший был арестован. Уже известно, что его ранее судили. Теперь по факту инцидента ведется новое расследование. Информация о 18 трупах будет проверена.

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