Житель Мончегорска самостоятельно залатал дорогу во дворе

Житель Мончегорска самостоятельно отремонтировал дорогу, которая ведет к многоквартирному дому. На такой поступок мужчина решился после того, как его просьбы о ремонте несколько раз проигнорировали коммунальщики.

Информация об ответственном гражданине и его ремонтных работах появилась на просторах паблике «Подслушано в Мончегорске». Горожане выложили пост с фотографией, на которой можно увидеть местного героя, который с помощью лопаты и асфальтовой крошки привел в порядок дорогу около своего дома, сообщает ИА Невские новости.

Примечательно, что гражданина могут оштрафовать за его действия.

Фото: «Подслушано в Мончегорске»