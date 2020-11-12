Житель Ленобласти объяснил, почему зарубил жену топором в ТЦ

Телеканал НТВ рассказал подробности жуткого убийства в Всеволожске, где местный житель Сергей Шпак на глазах десятков людей жестоко расправился с женой.

Сообщается, что Елена Шпак, хозяйка маникюрного салона, принимала клиентов, когда неожиданно в дверях появился муж. Он заставил женщину выйти в коридор, где повалил ее на пол, трижды выстрелил ей в лицо из травматического пистолета, а потом добил топором.

Коллега убитой отметила, что за несколько дней до происшествия мужчина пришел, при клиентах срезал вывеску и сказал: «Закрывай салон, иначе я тебя убью».

«Была просто ненависть к ней. Требовал, чтобы она уехала», – заявила собеседница.

Отмечается, что жена ушла от мужа полтора года назад, однако он регулярно приходил к ней на работу. На допросе он заявил, что убил женщину из ревности.

Известно, что пара состояла в браке семь лет. Они родили и воспитывали дочку. Как только Елена открыла свой кабинет, отношения резко испортились. Шпак обвинял жену в излишней деловитости, требовал уделять больше внимания ему. Подруга погибшей рассказывает, что мужчина следил за супругой.

По словам некоторых знакомых, на преступление мужчина пошел из-за имущественного спора. Елена якобы хотела отсудить у него квартиру. Мужчину теперь ждет срок за убийство.