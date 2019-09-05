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Житель Архангельска зарезал друга, приняв его за мертвую мать

Архангелогородец убил своего друга 1 февраля 2019 года. ЧП случилось на Краснофлотском острове.

Перед смертью 53-летний мужчина поскандалил со своей супругой, после чего ушел ночевать к своему другу. С приятелем он ранее работал музыкантом в ресторанах. Мужчины употребили спиртное и уснули.

Однако в течение ночи владелец жилья проснулся, увидел спящего приятеля, подумал, что это его мертвая мать, а затем несколько раз ударил друга ножом. Ранения пришлись в область груди и шеи потерпевшего. Они привели к смерти. Теперь убийцу ждет наказание, сообщает ТВ29.

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