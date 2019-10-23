Жесть под Вологдой: Три человека погибли в ДТП

23 октября в Вологодской области случилась авария со смертельным исходом. Жуткое ЧП произошло на территории Бабушкинского района.

Участниками столкновения на 195 километре трассы Чекшино – Тотьма – Никольск стали Жигули седьмой модели и Лада Ларгус. Машины столкнулись лоб в лоб вблизи от населенного пункта Миньково. В результате происшествия погибли водитель «семерки» 1971 года рождения, водитель универсала 1980 года рождения и пассажирка данной машины 1967 года рождения.

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В салоне Ларгуса спасатели нашли крокодила, питона, ежа, кролика и морскую свинку. Животные не получили повреждений. На время их отдали в больницу. По факту случившегося начата проверка, сообщает Вологда Поиск.

Фото: Вологда Поиск