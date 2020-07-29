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Новости мираПроисшествия

Жертва супруга-расчленителя видела вещие сны

Иван Федоров

Убитая супругом в Петербурге женщина видела вещие сны. У неё было плохое предчувствие, сообщает Стархит.

Перед днём гибели жертва писала друзьям и сообщала, что ее посещает плохое предчувствие. Она также рассказывала, что ей снятся жуткие сны.

Погибшая также уточняла, что супруг постоянно устраивает ей скандалы. Она жаловалась на ревность со стороны мужа.

Ранее появилась информация о том, что житель Петербурга зарубил свою жену топором, а затем расчленил труп. Часть останков тела супруги мужчина выкинул из окна многоэтажки, другую часть спрятал в чемодане.

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