Вторник, 12 мая, 2020
12.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Жертв сексуального насилия обвинили в нарушении самоизоляции

Никита Брыкин

В Серпухове голый мужчина прогуливался рядом с детской площадкой

Новости мира
В Серпухове голый мужчина гулял недалеко от детской площадки. Информацию об этом разместили пользователи соцсети. По сообщению очевидцев,...
Узнать больше

Дерево упало на беременную женщину после удара молнии

Новости мира
На Ленинском проспекте в Москве большая ветка дерева ударила по голове беременную женщину. Об этом сообщает РЕН ТВ. По...
Узнать больше

Допившийся до белой горячки уголовник взорвал 19 человек

Новости мира
Газета «Московский Комсомолец» раскрыла детали трагедии, которая произошла вечером 10 мая в поселке Приэтокский в Ставропольском крае. Сообщается, что...
Узнать больше
-

В Красноярске сотрудники полиции передали в местную администрацию материалы о нарушении самоизоляции двумя девушками, пострадавшими от сексуального насилия. О этом стало известно порталу «Тайга.инфо».

Сообщается, что 22 апреля две местные жительницы 17 и 18 лет обратились к патрульным, сообщив, что они стали жертвами маньяка. Как стало известно, злоумышленник, угрожая применением насилия, украл у девушек телефоны и ювелирные украшения, после чего изнасиловал жертв и скрылся.

Правоохранительные органы задержали ранее судимого мужчину 1964 года рождения. В отношении всех троих составили материалы о нарушении «самоизоляции», поскольку они не должны были находиться на месте происшествия из-за эпидемии коронавируса.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В среду в четырёх районах Рязанской области будут отключать электричество

Новости Рязани
В среду, 12 мая, в четырех районах Рязанской области будут проводиться плановые отключения электричества. График опубликован на сайте «Россети Центр и Приволжье...
Узнать больше

В Пенсионном фонде объяснили, кто и как может получить выплаты на детей

Коронавирус Рязань
В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин объявил о расширенных мерах поддержки семей с детьми. В Пенсионном фонде объяснили, кто и...
Узнать больше

Рязанцам напомнили о закрытии движения по улице Трудовой

Новости Рязани
Администрация Рязани напомнила жителям города о закрытии движения по двум улицам в посёлке Шлаковый.  С 11 мая по 17...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Пенсионном фонде объяснили, кто и как может получить выплаты на детей

Коронавирус Рязань
В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин объявил о расширенных мерах поддержки семей с детьми. В Пенсионном фонде объяснили, кто и...
Узнать больше

82-летнюю рязанку нашли живой после 12 суток, проведённых в лесу

Новости Рязани
29 апреля от полиции в отряд поступила заявка на поиск бабушки в посёлке Лесное Шиловского района. Сразу взяли её в работу, прозвонили родственников.
Узнать больше

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми

Новости мира
Согласно указу, с 1 июня этого года будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Актёры

Акценты
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами Владимира Ильича Ленина вряд ли кто-то будет спорить. Особенно актуальны они...
Узнать больше

5 фильмов о карьере и мотивации

Акценты
Завершаются большие майские праздники. Предлагаем встретить трудовые будни фильмами про работу, карьеру и мотивацию. И да, совсем скоро нас ожидают очередные длинные...
Узнать больше

Трудный 41-й: как в первый год войны работала Рязанская контора Госбанка

Акценты
Великая Отечественная война стала временем, когда от каждого человека, каждого предприятия, каждой отрасли требовалось собрать все силы. Работа без сна и отдыха,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+