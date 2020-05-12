Жертв сексуального насилия обвинили в нарушении самоизоляции

В Красноярске сотрудники полиции передали в местную администрацию материалы о нарушении самоизоляции двумя девушками, пострадавшими от сексуального насилия. О этом стало известно порталу «Тайга.инфо».
Сообщается, что 22 апреля две местные жительницы 17 и 18 лет обратились к патрульным, сообщив, что они стали жертвами маньяка. Как стало известно, злоумышленник, угрожая применением насилия, украл у девушек телефоны и ювелирные украшения, после чего изнасиловал жертв и скрылся.
Правоохранительные органы задержали ранее судимого мужчину 1964 года рождения. В отношении всех троих составили материалы о нарушении «самоизоляции», поскольку они не должны были находиться на месте происшествия из-за эпидемии коронавируса.
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