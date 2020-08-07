Женщину жестоко избил случайный прохожий, перепутав ее со своей женой

Жительница Омска пожаловалась, что ее избил случайный прохожий. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел на улице 22 Апреля. Преступник двигался навстречу и неожиданно бросился на жертву. После нескольких ударов по голове он выхватил сумку и побежал. Задержать преступника помогли неравнодушные омичи.

По одной из версий, мужчина участвует в бракоразводном процессе, из-за чего сильно переживает. Накануне он направлялся как раз к своей супруге. На улице преступник заметил женщину, которая очень похожа на его суженую. Сознание мужчины помутнело, он подбежал к ней и начал бить девушку, нанеся несколько ударов в область головы.

При этом злоумышленник присвоил себе сумку жертвы. Как только он увидел содержимое сумки, он понял, что ошибся. Следователи проводят проверку.