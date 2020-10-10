Женщина зверски убила подругу-сплетницу на Сахалине

Суд вынес обвинительный приговор жительнице села Быков Долинского района. Ее признали виновной в убийстве, пишет ИА Sakh.com.

Инцидент произошел вечером 27 декабря 2019 года. По версии следствия, женщина пришла в гости к знакомой. Подруги распивали спиртное. В какой-то момент злоумышленница узнала, что приятельница распускает слухи о ней.

Тогда она взяла кухонный нож с клинком длиной 19 см и умышленно нанесла один потерпевшей удар в область задней поверхности грудной клетки. Смерть наступила мгновенно.

Суд определил женщине наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.