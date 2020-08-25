Женщина вызвала негодование в Сети гигиеническими процедурами на берегу моря

Омерзение и негодование вызвал у россиян поступок отдыхавшей на берегу Черного моря женщины. Инцидент произошел в Сочи и был заснят очевидцами.

При просмотре контента можно заметить, что некая гражданка сидит на берегу Черного моря и стрижет ногти в присутствии других отдыхающих. Причем привести ногти в порядок женщина решила на ногах, сообщает Вечерняя Казань.

«Подстричь ногти в море, где все купаются! Люди, вы везде так себя ведете или только на Черном море? После этого купаться аж перехотелось!» – с негодованием написал автор поста.

Реклама

Другие пользователи Сети поддержали посыл автора. Они не понимают, как так можно себя вести в общественном месте, на берегу моря.