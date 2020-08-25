Вторник, 25 августа, 2020
17.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Женщина вызвала негодование в Сети гигиеническими процедурами на берегу моря

Иван Федоров

Омерзение и негодование вызвал у россиян поступок отдыхавшей на берегу Черного моря женщины. Инцидент произошел в Сочи и был заснят очевидцами.

При просмотре контента можно заметить, что некая гражданка сидит на берегу Черного моря и стрижет ногти в присутствии других отдыхающих. Причем привести ногти в порядок женщина решила на ногах, сообщает Вечерняя Казань.

«Подстричь ногти в море, где все купаются! Люди, вы везде так себя ведете или только на Черном море? После этого купаться аж перехотелось!» – с негодованием написал автор поста.

Реклама

Другие пользователи Сети поддержали посыл автора. Они не понимают, как так можно себя вести в общественном месте, на берегу моря.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Появились подробности избиения школьницы в Новомичуринске

Новости Рязани
Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности избиения девочки в Новомичуринске. Выяснилось, что резонансное видео было снято 11 августа, на подростковой «стрелке» за гаражами...
Узнать больше

В двух районах Рязани COVID-19 заразились более тысячи человек

Новости Рязани
Администрация Рязани сообщила свежие данные о заболеваемости коронавирусом в городе. Информация размещена на официальном сайте мэрии. На 15 часов...
Узнать больше

Появилось видео с места ДТП с маршруткой в Рязани

Новости Рязани
В инстаграме появилось видео, сделанное на месте ДТП с маршруткой в Рязани.  Напомним, авария случилась вечером в понедельник, 24...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ещё в одном районе Рязани зарегистрировали более тысячи случаев коронавируса

Новости Рязани
Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Там зарегистрирован 1171 случай коронавируса.
Узнать больше

В Рязани стартовал «Авиадартс-2020»

Новости Рязани
Конкурс по воздушной выучке лётных экипажей традиционно проводится в рамках «Армейских международных игр». В этом году, из-за коронавируса в нём принимают участие лётчики из двух стран – России и Белоруссии.
Узнать больше

В Касимовском районе прошёл автопробег в честь Дня флага России

Новости Рязани
В субботу, 22 августа, в день Государственного флага РФ, жители посёлка Гусь-Железный Касимовского района организовали автопробег.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие продукты опасны для собак

Акценты
Правильное и сбалансирование питание – залог крепкого здоровья и долголетия любимой собаки. Правила кормления собак очень важная и серьезная тема для любого...
Узнать больше

Телемедицина: сделано в Рязани

Акценты
Главный врач ОКБ, кандидат в депутаты областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» –...
Узнать больше

Курс на экспорт

Акценты
Завершился 3-й деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Масштабное событие уже стало визитной карточкой региона. В этом году участие в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+