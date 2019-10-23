Женщина убила сына камнем под Липецком

В Чаплыгинском районе Липецкой области женщина убила сына камнем. Теперь она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой смерть потерпевшего.

ЧП произошло 19 октября в населенном пункте Зенкино. Следователи полагают, что во время ссоры 66-летняя подозреваемая бросила камень в 41-летнего сына. Мужчина в момент нападения находился в автомашине и увернуться от снаряда не имел возможности. Твердая порода прилетела в пострадавшему в височную область. Травма оказалась смертельной и привела к летальному исходу.

23 октября в суде рассмотрели дело в отношении пожилой женщины. Ее заключили под домашний арест на 2 месяца. Теперь она не может выйти из дома на срок более двух часов, не может общаться с другими участниками уголовного процесса, сообщают Вести Липецк.