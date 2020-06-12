Женщина убила мать-инвалида под Курском

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46-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела в Курском регионе. Правоохранители полагают, что подозреваемая убила собственную мать, которая была инвалидом второй группы.

ЧП произошло 10 июня, когда мать и дочь поругались. Во время конфликта агрессивная женщина взяла нож и вонзила его в шею матери. 66-летняя потерпевшая скончалась.

По факту убийства будет проводиться судмедэкспертиза. Расследование уголовного дела находится в стадии продолжения, пишет Регион Онлайн.