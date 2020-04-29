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Женщина убила 1,5-годовалую сироту под Тверью

Алексей Агеев
Фото - СКР по Тверской области

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Жительница Тверской области будет осуждена за убийство полуторагодовалой девочки, которая находилась у нее под опекой. 41-летней гражданке предъявили обвинение, сообщают Вести.

ЧП произошло в населенном пункте Кривцово 26 апреля. Труп ребенка нашли соседи. Сперва задержанная опекунша сообщила, что малышка подавилась хлебом. Но была проведена экспертиза, которая доказала, что младенца задушили.

Согласно предварительному заключению, женщина из-за неприязненных отношений закрыла девочке нос и рот руками. Она удерживала жертву в таком положении до наступления смерти. Теперь гражданке грозит длительный тюремный срок, вплоть до пожизненного заключения.

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