Женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи

Жительница нижегородского Дзержинска родила ребенка на улице у подъезда, не дождавшись скорой помощи. Как пишет РИА Новости, региональный Минздрав проводит проверку.
Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с лежащей на земле молодой женщиной, только что родившей ребенка. По словам очевидцев, скорая помощь долго не приезжала, поэтому роды пришлось принимать соседке прямо на тротуаре у подъезда.
В пресс-службе правительства Нижегородской области отметили, что скорая помощь выехала сразу по вызову с соблюдением нормативного времени 20 минут.
«На учете она не состояла, срок беременности не знает», — отметил главврач БСМП Дзержинска.
Женщина и ребенок были доставлены в Дзержинский перинатальный центр.
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