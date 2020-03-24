Жениха зарезали за свадебным столом в Нижневартовске

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Задержан житель Нижневартовска, который подозревается в умышленном убийстве 56-летнего мужчины в банкетном зале кафе «Летучий голландец». Об этом пишет «Российская газета».

Инцидент произошел ночью во время отмечания бракосочетания. Сообщается, что 50-летний местный житель поссорился с женихом, накануне зарегистрировавшим семейные отношения с избранницей. Злоумышленник несколько раз ударил мужчину в грудь ножом.

Раненого доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось. Возбуждено уголовное дело.

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