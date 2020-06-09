Вторник, 9 июня, 2020
23.5 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Жена устроившего смертельное ДТП Ефремова рассказала о его состоянии

Никита Брыкин
-

Супруга артиста Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала некоторые аспекты их жизни. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

«Я когда услышала, что произошло, хотела сразу же поехать в Москву», – отметила женщина.

Она утверждает, что вокруг Михаила «собрались знакомые по бане», которых она боится. Ее просили сидеть дома и «не рыпаться».

«У него сейчас сложный период, у него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. Он срывался с катушек, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно», – рассказала Кругликова.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Парки закрыты. Где сейчас разрешено гулять рязанцам?

Новости Рязани
Дата окончания самоизоляции в Рязани точно неизвестна. С 1 июня масочный и перчаточный режим в Рязани был усилен. Все жители города обязаны использовать...
Узнать больше

В Рязани готовятся к сдаче две пристройки к детским садам

Администрация
Во вторник, .9 июня, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела пристройки к детским садам №108 и №22. В одноэтажных...
Узнать больше

Пациентка «ковидного» отделения рязанской больницы рассказала об условиях лечения

Новости медицины
Пациентка Рязанской ОКБ им. Семашко рассказала об условиях лечения в коронавирусном отделении. Её рассказ опубликован региональным минздравом. Маргарите Борисовне 42 года, она страдает тяжелым сахарным...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Парки закрыты. Где сейчас разрешено гулять рязанцам?

Новости Рязани
Дата окончания самоизоляции в Рязани точно неизвестна. С 1 июня масочный и перчаточный режим в Рязани был усилен. Все жители города обязаны использовать...
Узнать больше

Одноклассник рассказал о погибшем в ДТП с Ефремовым

Новости Рязани
Погибший в результате ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова Сергей  Захаров был уроженцем села Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. Об этом РИА «7...
Узнать больше

В ДТП с актёром Ефремовым погиб уроженец Рязани

Новости Рязани
Напомним, авария случилась в Москве вечером в понедельник, 8 июня. Михаил Ефремов, по информации СМИ, управлял автомобилем в нетрезвом виде.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь собаке в жару

Акценты
В Центральную полосу России пришло долгожданное тепло. Однако, из-за жаркой погоды иногда страдают не только люди, но и животные. Воздействие высокой температуры...
Узнать больше

Троица. История и традиции праздника

Акценты
День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая,...
Узнать больше

Нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

Акценты
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи, недопустимости отказа в её оказании актуальны для...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+