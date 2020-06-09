Жена устроившего смертельное ДТП Ефремова рассказала о его состоянии

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Супруга артиста Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала некоторые аспекты их жизни. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

«Я когда услышала, что произошло, хотела сразу же поехать в Москву», – отметила женщина.

Она утверждает, что вокруг Михаила «собрались знакомые по бане», которых она боится. Ее просили сидеть дома и «не рыпаться».

«У него сейчас сложный период, у него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. Он срывался с катушек, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно», – рассказала Кругликова.