Жена подозреваемого в изнасиловании дочери нашла ему оправдание

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Супруга Сергея Кукушкина, которого подозревали в изнасиловании полуторагодовалой дочери и впоследствии оправдали, изложила его версию событий. Об этом пишет RT.

Женщина продолжает настаивать, что мужчина случайно травмировал их общего ребенка. По словам жительницы Бугульмы в Татарстане, в день инцидента пара «немного поспорила» по телефону, но быстро помирилась. Вечером муж позвонил жене и сообщил ей, что дома «произошла беда».

Мужчина рассказал, что менял дочери подгузник и «сам не заметил, что произошло», но у ребенка началось кровотечение. Позже он объяснил случившееся тем, что у него на пальце было треснутое кольцо.

Отмечается, что женщина просила мужа не вызывать скорую помощь, потому что «прекрасно понимала, что его обвинят в насилии», но мужчина сам позвонил врачам.

Прокуратура Республики Татарстан не согласилась с оправдательным приговором и опротестовала его, апелляцию рассмотрят 3 июля.