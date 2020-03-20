Здание обрушилось в Сердобске: погиб человек

Рабочий погиб после обрушения здания в Сердобске (Пензенская область). В распоряжении телеканала РЕН ТВ попало видео с места событий. На кадрах можно заметить последствия происшествия.

Трагеия случилась, когда рабочие разбирали бывший завод. Внезапно кирпичная кладка не выдержала, стена рухнула. Для разбора обломков вызвали сотрудников МЧС. Они воспользовались специальными инструментами.

По предварительным данным, обвал стены произошел из-за резкого порыва ветра. По факту произошедшего ведется расследование.