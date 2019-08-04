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Застигнутый у любовницы житель Саратова спасся, выпрыгнув с третьего этажа

В Саратове мужчина получил повреждения, когда спасался от супруга своей любовницы. ЧП произошло на проспекте 50 лет Октября.

Сообщается, что герой-любовник выпрыгнул из окна с высоты третьего этажа, когда в дом его дамы сердца вернулся муж. Незваный гость не желал разборок с законным супругом и решил ретироваться.

Однако путь, выбранный мужчиной, оказался травмоопасным. После прыжка с третьего этажа мужчина получил повреждения и убежать далеко от мужа любовницы не смог. Ему пришлось дожидаться медиков. Теперь по факту инцидента ведется проверка, сообщает Регион64.

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