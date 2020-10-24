Замгубернатора Поморья Артем Вахрушев посоветовал предпринимателям пойти работать в соцучреждения

Замгубернатора Архангельской области Артем Вахрушев посоветовал обделенным предпринимателям пойти работать в соцучреждения, передает News29.ru.

Ранее к губернатору обратились владельцы кафе, баров, ресторанов, клубов, организаторы мероприятий и другие. Они заявили, что уже более полугода остаются без нормальной работы или не могут заниматься своей деятельностью в полную силу. Бизнесмены возмутились, что с 15 августа общепиту разрешили работать только два месяца в нормальном режиме, однако 16 октября губернатор ввел ограничительные меры из-за коронавируса.

При этом бизнесмены понимают, что ограничительные меры необходимы. От губернатора они требовали одного — оказать поддержку постепенно умирающей отрасли.

После этого Вахрушев, на регулярном брифинге по COVID-19, согласился, что помогать пострадавшим нужно, однако это должно быть добровольно, а не через ультиматумы.

— Если вы профессиональный предприниматель, то вы должны работать с рисками. Я могу лекцию прочитать, что такое риск-менеджмент. Если вы не можете самостоятельно справиться со своим бизнесом, то идите работать в социальные учреждения, — заявил замгубернатора.

Вахрушев отметил, что знает, о чем говорит, ведь он десять лет занимался предпринимательской деятельностью.

По всем экономическим вопросам председатель оперштаба посоветовал обращаться напрямую в постоянную комиссию при губернаторе по обеспечению устойчивого развития экономики, а не к нему. Его задача — спасать своих земляков от смерти.