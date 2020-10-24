Суббота, 24 октября, 2020
10 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Замгубернатора Поморья Артем Вахрушев посоветовал предпринимателям пойти работать в соцучреждения

Елена Лобанова

Замгубернатора Архангельской области Артем Вахрушев посоветовал обделенным предпринимателям пойти работать в соцучреждения, передает News29.ru. 

Ранее к губернатору обратились владельцы кафе, баров, ресторанов, клубов, организаторы мероприятий и другие. Они заявили, что уже более полугода остаются без нормальной работы или не могут заниматься своей деятельностью в полную силу. Бизнесмены возмутились, что с 15 августа общепиту разрешили работать только два месяца в нормальном режиме, однако 16 октября губернатор ввел ограничительные меры из-за коронавируса. 

При этом бизнесмены понимают, что ограничительные меры необходимы. От губернатора они требовали одного — оказать поддержку постепенно умирающей отрасли. 

После этого Вахрушев, на регулярном брифинге по COVID-19, согласился, что помогать пострадавшим нужно, однако это должно быть добровольно, а не через ультиматумы. 

— Если вы профессиональный предприниматель, то вы должны работать с рисками. Я могу лекцию прочитать, что такое риск-менеджмент. Если вы не можете самостоятельно справиться со своим бизнесом, то идите работать в социальные учреждения, — заявил замгубернатора. 

Вахрушев отметил, что знает, о чем говорит, ведь он десять лет занимался предпринимательской деятельностью. 

По всем экономическим вопросам председатель оперштаба посоветовал обращаться напрямую в постоянную комиссию при губернаторе по обеспечению устойчивого развития экономики, а не к нему. Его задача — спасать своих земляков от смерти.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанском ТЮЗе показали классическую комедию «Недоросль»

Культура
В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре юного зрителя показали классическую постановку на комедию Фонвизина "Недоросль".  Известная всем пьеса...
Узнать больше

В Рязанской области выросло число жертв коронавируса

Коронавирус
Также увеличилось число выздоровевших и выписанных из больниц. Сегодня вылечились 54 человека, в общей сложности – 7 тыс 313 рязанцев.
Узнать больше

Рязанский митрополит прокомментировал ситуацию со школой №6

Новости Рязани
Напомним, сейчас Арбитражный суд рассматривает иск Рязанской епархии к городской администрации. Представители РПЦ просят вернуть им здание школы
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанский митрополит прокомментировал ситуацию со школой №6

Новости Рязани
Напомним, сейчас Арбитражный суд рассматривает иск Рязанской епархии к городской администрации. Представители РПЦ просят вернуть им здание школы
Узнать больше

Врачи рассказали, как защитить себя от коронавируса и ОРВИ

Коронавирус
Советы врачей – это не прихоть и не пустые слова, это по-настоящему действенные меры, которые помогут вам уберечься от заболевания.
Узнать больше

Рязанский автотранспортный техникум имени А. С. Живаго принимает поздравления с Днём автомобилиста

Новости Рязани
День автомобилиста отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. Сложно переоценить значение транспорта в нашей жизни. Меняются времена, ускоряется ритм жизни, и автомобили...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Руководители Рязанского и Тверского театра кукол рассказали о «Больших гастролях» и особенностях каждого зрителя

Акценты
В России стартовала масштабная театральная программа "Большие гастроли". Ее реализация стала возможна благодаря Росконцерту и министерству культуры РФ. Согласно этому проекту различные...
Узнать больше

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+