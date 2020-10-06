Задержан бизнесмен, подозреваемый в убийстве 20-летней студентки в Крыму

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 20-летней студентки Лилии Бирулиной в Севастополе. Бизнесмен Петр Шапиро, которого подозревают в совершении преступления, отказывается давать показания, пишет «Газета.Ru».

Ранее он заявил следователям, что 29 сентября отправился кататься на катере вместе с девушкой, однако та пропала во время купания в Черном море. При этом ее матери он якобы сказал, что судно попало в шторм. В результате девушка утонула, после чего он добрался до берега вплавь.

Сообщалось, что судно действительно отнесло далеко в море — более того, его корпус был поврежден. Проводится анализ полученных следственным и оперативным путями сведений, допросов свидетелей, изучаются изъятые с наружных камер видеозаписи. Продолжаются поисковые мероприятия.

Бывшая одноклассница девушки рассказала, что та бросила университет в родном городе и уехала «к какому-то мужчине».

«Дочка, даже не знала, как сигарету во рту держать», — посетовала мать пропавшей.

Между тем из открытых источников известно, что Петр Шапиро — московский бизнесмен и руководитель сети частных пансионатов для пожилых людей «Забота».