За лающих по ночам собак будут наказывать их хозяев

Владельцев собак, лающих по ночам, могут оштрафовать за нарушение режима тишина. Минюст России предложил ввести наказание для тех, кто с 23.00 до 7.00 не может успокоить своего питомица.
Таким образом, предлагается нести ответственность не только тем, кто не даёт соседям покоя активными действиями — громкая музыка, ремонт, но и тем, кто ничего не делает для соблюдения тишины – оставляет собаку одну в квартире, не успокаивает её или не выключает сигнализацию
В качестве альтернативы штрафу рассматривается возможность предупреждения.
Как сообщают РИА «Новости», режим тишины будет по-прежнему регламентироваться региональными законами, а вот штрафы зафиксируют в законе федеральном.
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