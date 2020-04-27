За лающих по ночам собак будут наказывать их хозяев

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Владельцев собак, лающих по ночам, могут оштрафовать за нарушение режима тишина. Минюст России предложил ввести наказание для тех, кто с 23.00 до 7.00 не может успокоить своего питомица.

Таким образом, предлагается нести ответственность не только тем, кто не даёт соседям покоя активными действиями — громкая музыка, ремонт, но и тем, кто ничего не делает для соблюдения тишины – оставляет собаку одну в квартире, не успокаивает её или не выключает сигнализацию

В качестве альтернативы штрафу рассматривается возможность предупреждения.

Как сообщают РИА «Новости», режим тишины будет по-прежнему регламентироваться региональными законами, а вот штрафы зафиксируют в законе федеральном.

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