За что хотят лишить аккредитации «Немецкую волну»?

В Госдуме предложили лишить аккредитации для работы в России телерадиокомпанию «Немецкая волна» (Deutsche Welle). Кроме того, будут направлены документы для включения её в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает сайт Госдумы.



Деятельность «Немецкой волны» рассматривала комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Вопросы у парламентариев вызвали призывы принять участие в несогласованных митингах в Москве, размещённые в твиттере СМИ. Также нарушения члены комиссии обнаружили в целом ряде материалов о Северном Кавказе. В этом случае речь идёт об антиэкстремистском законодательстве. Признаки оправдания экстремизма были обнаружены и в публикациях «Немецкой волны» о блогере, призывавшем к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органах и впоследствии осужденном по статье 282 УК РФ.



Выяснилось, что претензии к «Немецкой волне» есть не только в России. ИА «Аналитическая служба Донбасса» подготовило статью, в которой рассказывается о работе немецких журналистов по освещению проблем Донбасса. В частности, с ней упоминается 2014 год.



– 2014 год. Самый разгар чудовищного конфликта. За сутки число обстрелов со стороны украинских формирований может достигать нескольких тысяч. Каждый день погибают мирные жители, в том числе дети. DW это не интересует. Там пишут совсем о другом. Оказывается, в Донецке люди умирают от голода, вот только виноват в этом не Киев, а «сепаратисты», которые раз в три месяца «раздают по килограмму пшена и гречки» и заставляют врачей оформлять людей, умерших от дистрофии, как скончавшихся от сердечного приступа, – отмечает автор статьи.

Проходит год. Украинские боевики разгромлены под Дебальцево, подписаны уже вторые «минские соглашения», в Донецке пытаются хоть как-то обустроить повседневную жизнь. О чем пишет DW? О всё тех же «сепаратистах», которые планируют наступление по приказу Москвы. При этом другой автор сетует на то, что тяжелая ситуация всё еще не привела к голодным бунтам против властей Народных Республик.



А уже в июле 2019 года, как отмечает автор статьи, выходит материал DW, в котором фактически ставится под сомнение прекращение огня в регионе. «На деле «прекратить стрелять» означает одно – лишить украинских военных возможности отвечать стреляющим со стороны «ЛНР» и «ДНР»».

