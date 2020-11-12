YouTube вернул доступ к фильму о расследовании гибели MH-17 под Донбассом за несколько часов до премьеры. Об этом сообщает Украина.ру.

По данным СМИ, ранее видеохостинг заблокировал видео, из-за «нарушения принципов сообщества». После этого к представителям YouTube было направлено официальное обращение Роспотребнадзора, ситуацией заинтересовались СМИ.

Сообщается, что фильм о крушении самолёта «Боинг 777», произошедшем в Донецкой области 17 июля 2017 года, был передан в редакцию Украина.ру друзьями и единомышленниками его автора Андрея Лактионова. Он умер, не успев опубликовать свою работу.

Премьера фильма на канале редакции назначена на 7 часов вечера 12 ноября. На YouTube фильму поставлен рейтинг +18.