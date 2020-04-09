Wink и UFC GYM представили бесплатные онлайн-тренировки

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Цифровой видеосервис Wink и интернацилональная сеть фитнес-клубов UFC GYM разработали онлайн-тренировки для занятий спортом дома. Уникальный проект создан во время наступления режима самоизоляции и призван помочь любителям спорта не потерять форму.

Фитнес-уроки можно смотреть и повторять упражнения. Немаловажно в тренировках то, что вся программа составлена таким образом, что подойдет человеку любого возраста и с любым уровнем физподготовки.

В разработке использовался индивидуальный подход: тем, кто раньше не прибегал к занятиям фитнесом, предлагается функциональная тренировка для начинающих. Опытным спортсменам доступны силовые тренировки. Кроме того, имеется тренировка «бой с тенью». Перед началом выполнения упражнений следует выполнить подготовленную 10-минутную разминку в режиме онлайн, сообщает Регион Онлайн.