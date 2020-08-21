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Новости мираПроисшествия

Взрыв газа в Ярославле бы снят на видео

Иван Федоров

В пятницу, 21 августа, в Ярославле на улице Батова случился взрыв газа в жилом доме. Момент происшествия был заснят на видео. Кадры оказались в распоряжении РЕН ТВ.

При просмотре контента можно заметить, как матери гуляют с детьми во дворе дома, где произойдет взрыв. Камера направлена вниз, однако можно заметить, как осколки, вещи, куски стройматериалов разлетаются по всему двору после взрыва. При этом люди пугаются. Дети начинают плакать.

В результате происшествия погибла женщина. еще четверо пострадали. Ведется расследование по факту случившегося.

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