Выжившую жертву маньяка-сантехника спас ее отец

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Единственная выжившая жертва сантехника из Подмосковья, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях, была спасена отцом. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел в ночь на 3 января. Сообщается, что злоумышленник влез на второй этаж дома, где изнасиловал 10-летнюю девочку и пытался ее задушить. В результате у ребенка сломана подъязычная кость.

Отец услышал голос дочери и поднялся к ней в комнату. Преступник испугался звука шагов и выбрался через окно. Родственник увидел девочку без сознания и принялся спасать ее. Потерпевшая провела в больнице почти месяц, с ней работают психологи, пишет «КП».