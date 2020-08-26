Высокопоставленный дипломат поскандалил с активистами «СтопХам»

Начальник петербургского консульского отдела МИД России Владимир Тимошенко поскандалил с представителями движения «СтопХам» в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ. В распоряжении издания оказался видеоролик с места событий.

По предварительной информации, дипломат оскорблял активистов, а также требовал от них предъявить документы, от чего они отказались.

«Вы бедные и несчастные. Вам нечем заняться. Работайте. Дебилы вы просто», – сказал Тимошенко.

Активисты рассказывают, что Владимир Тимошенко все время оскорблял окружающих, приставал к людям и якобы был в состоянии алкогольного опьянения.

«Я могу указать одну занятную деталь: когда ему указали на то, что он находится в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и предложили вызвать наряд ППС, он спешно ретировался к себе домой», – заявил один из активистов.

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Поведение Тимошенко не свойственно дипломатам. За разъяснением журналисты обратились с письмом к официальному представителю МИД Марии Захаровой.