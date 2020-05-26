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Вышел новая инструкция 2020 по игре Dota 2

Алексей Агеев
Фото: RBK Games
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Американская компания Valve выпустила Компендиум 2020 для Dota 2 – инструкцию с обновлениями для популярной компьютерной игры. Отмечается, что наполнение пропуска стало одним из лучших за все время.

Главная тема боевого пропуска в этом году – золотистая. Персонаж Pudge — «The Toy Butcher» – это кукла-мясник, которая открывается при достижении 255 уровня. Персонаж Anti-Mage — «The Disciple’s Path» будет воплощением любимого образа в женском облшичье и откроется для игроков на уровне № 305.
Аркана на Wraith King — «The One True King» превратит героя в короля призраков и сможет открыться на 375 уровне. Аркана на Queen of Pain — «Eminence of Ristul» раскроет Акашу в дьявольском облике. Открывается на 445 уровне пропуска. Аркана на Windranger — «Compass of The Rising Gale» позволит Лиралей ощутить всю глубину связи с ветром. Открыть это можно на 575 уровне.

Систему гильдий могут основать лишь владельцы БП, вступать можно всем игрокам. В гильдиях можно будет проходить особенные испытания и зарабатывать призы. Кроме того,появится лабиринт хаоса и новые катакомбы – Серебряный лес, через который получится попасть в Колодец душ, сообщает RBK Games.

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