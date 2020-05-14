Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

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Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. Об этом со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова сообщают «Известия».

Ранее в ведомстве заявили, что из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в текущем году проведут только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в вузы. При этом Кравцов уточнил, что школьников не будут ограничивать в выборе количества дисциплин для сдачи.

«Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов, на ту или иную специальность», — заявил министр.

Ранее Рособрнадзор внес предложения о переносе проведения ЕГЭ в 2020 году. Ведомство предложило провести экзамены с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

При проведении госэкзаменов будут учтены рекомендации ведомства по безопасности: число учеников в аудитории уменьшат, помещения продезинфицируют.

Фото Известий