Вынесен приговор учительнице, бившей ребёнка головой об парту

В Тамбовской области вынесен приговор бывшей учительнице одной из школ Рассказовского района, бившей своего ученика. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.



Установлено, что 26 сентября 2018 года во время урока английского языка в пятом классе 53-летняя учительница применила к своему ученику недозволенные методы обучения.



– Выявив у 11-летнего учащегося низкий уровень знаний предмета, ударила его головой о столешницу парты, затем несколько раз по голове учебным пособием, – говорится в пресс-релизе на сайте Следственного комитета РФ.



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В сообщении отмечается, что действия педагога причинили мальчику моральные страдания и физическую боль.



После случившегося на уроке учительницу уволили из школы. Теперь же суд приговорил её в качестве наказания к штрафу в 40 тысяч рублей.

