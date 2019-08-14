Вынесен приговор убийце 9-летней девочки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 44-летнему жителю города Братска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

⠀Следствием и судом установлено, что в июне 2018 года злоумышленник обманным путем заманил 9-летнюю девочку в свой гараж, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Боясь, что девочка расскажет о случившемся, мужчина убил её.

В рамках уголовного дела с целью установления лица, причастного к совершению преступления, следователями и сотрудниками полиции произведено более 1000 поквартирных обходов домов, гаражных кооперативов, дачных участков. Следователями СК России допрошено более 500 человек, включая родственников и одноклассников девочки, а также более 40 лиц, ранее судимых за преступления против несовершеннолетних и лиц, имеющих психические заболевания. Осмотрено более 50 видеорегистраторов и жестких дисков с интересующей следствие информацией, проведено большое количество судебных экспертиз.

⠀Комплекс проведенных мероприятий позволил установить место, где в последний раз была девочка. Анализ всех материалов уголовного дела и оперативных данных помогли следователям и сотрудникам уголовного розыска выйти на след жителя города Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка. На допросе фигурант дела признался, что убил девочку и показал место, где спрятал её тело. В дальнейшем следователями были произведены осмотр места преступления и проверка показаний на месте с его участием, изъяты дополнительные доказательства, свидетельствующие о совершении данным лицом преступления, назначен и проведен ряд судебных экспертиз.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении своей матери и супруги.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

