Врач рассказала, как быстро победить сонливость на работе

Зачастую, находясь на работе, человек чувствует усталость, его клонит в сон. Такую проблему люди привыкли решать употреблением большого количества кофеина. Но для того, чтобы одержать победу над сонливостью, можно прибегнуть и к другому способу. Такой совет дала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ Зухра Павлова.

– Наиболее эффективным и безвредным средством будет физическая активность: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания, – сообщила Павлова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, для борьбы с сонливостью некоторые утром принимают контрастный душ. Затем будят свой организм кофе или чаем, а также энергетическими напитками. Но такие подходы плачевно сказываются на здоровье: ослабевают надпочечники, а душ только делает организму хуже.

Помочь в борьбе со сном может чистая питьевая вода. Постоянное ее употребление помогает не уменьшаться уровню активности организма. Также взбодриться помогут частые визиты в туалет, считает специалист.

Однако зачастую сонливость проявляется, потому что человек ложится спать очень поздно. Часов сна не хватает для полноценного отдыха. Здесь средство для победы одно – нормализация режима сна, пишет Лайф.