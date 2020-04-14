«Врач» пытался выманить у пенсионерки полмиллиона рублей

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Сотрудники полиции задержали лжеврача, пытавшегося обмануть пожилую женщину на полмиллиона рублей. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Сообщается, что злоумышленник позвонил пенсионерке, представившись главврачом поликлиники. Он заявил, что у женщины якобы обнаружено серьезное заболевание. При этом «врач» сообщил, что при отказе от лечения она будет парализована. Аферист предложил купить у него лекарства на более чем 500 тысяч рублей.

Поверив ему, пожилая женщина сняла в банке необходимую сумму. В момент передачи денежных средств подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Подмосковья. Возбуждено уголовное дело.

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