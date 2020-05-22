Врач из Коммунарки рассказала о новом дорожном «разводе»

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Работающая в клинике в Коммунарке медик рассказала в соцсети Facebook, как ее ловко «развели» мошенники по пути с работы домой. По словам специалиста «рояль оказался в нужных кустах», и ей пришлось отдать около 10 тысяч рублей.

Как сообщает Царьград, врач направлялась домой после смены в клинике. В какой-то момент другой водитель начал сигналить женщине и показывать на неисправность в автомобиле. После этого медик затормозила на обочине и заметила, что из-под капота идет дым. По «счастливой» случайности сразу же подъехал «помощник», который якобы является сотрудником автосервиса. Сперва он напугал автолюбительницу, сказав, что сейчас будет пожар, а потом начал старательно выяснять, что случилось с авто. После тщательного осмотра мужчина заявил, что какая-то «трубочка оторвалась», однако в его запасах «случайно нашлась такая деталь», но стоит она 9700 рублей. однако он может ее поставить сразу, иначе придется везти авто на эвакуаторе.

Девушка согласилась, а затем и поблагодарила «спасителя». Потерпевшая поняла, что ее «развели» лишь дома, когда решила поискать в Сети похожие инциденты. Автолюбительница поискала информацию по запросу «дым из-под капота, разводка» и выяснила, что предприимчивые мошенники впрыскивают через щели масло под капот, масло попадает на нагревающиеся детали и затем появляется дым, запах, испуг у доверчивых водителей, а это, в свою очередь, завершается «разводом» на деньги.