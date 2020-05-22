Пятница, 22 мая, 2020
10.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Врач из Коммунарки рассказала о новом дорожном «разводе»

Алексей Агеев
-

Работающая в клинике в Коммунарке медик рассказала в соцсети Facebook, как ее ловко «развели» мошенники по пути с работы домой. По словам специалиста «рояль оказался в нужных кустах», и ей пришлось отдать около 10 тысяч рублей.

Как сообщает Царьград, врач направлялась домой после смены в клинике. В какой-то момент другой водитель начал сигналить женщине и показывать на неисправность в автомобиле. После этого медик затормозила на обочине и заметила, что из-под капота идет дым. По «счастливой» случайности сразу же подъехал «помощник», который якобы является сотрудником автосервиса. Сперва он напугал автолюбительницу, сказав, что сейчас будет пожар, а потом начал старательно выяснять, что случилось с авто. После тщательного осмотра мужчина заявил, что какая-то «трубочка оторвалась», однако в его запасах «случайно нашлась такая деталь», но стоит она 9700 рублей. однако он может ее поставить сразу, иначе придется везти авто на эвакуаторе.

Девушка согласилась, а затем и поблагодарила «спасителя». Потерпевшая поняла, что ее «развели» лишь дома, когда решила поискать в Сети похожие инциденты. Автолюбительница поискала информацию по запросу «дым из-под капота, разводка» и выяснила, что предприимчивые мошенники впрыскивают через щели масло под капот, масло попадает на нагревающиеся детали и затем появляется дым, запах, испуг у доверчивых водителей, а это, в свою очередь, завершается «разводом» на деньги.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Руководители рязанских больниц объяснили, почему не все врачи получили «президентские» выплаты

COVID-19
В пятницу, 22 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание с руководителями медицинских учреждений Рязанской области. Совещание состоялось в формате видеоконференции.
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

COVID-19
Сайт Стопкоронавирус.рф опубликовал новые данные о заболеваемости COVID-19 по России в целом и по каждому региону. В Рязанской области...
Узнать больше

В Рязанском районе трое обокрали ферму

Новости Рязани
С летней фермы у деревни Киселёво в Рязанском районе украли металлические поилки. Об этом в полицию заявил руководитель фермы.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Руководители рязанских больниц объяснили, почему не все врачи получили «президентские» выплаты

COVID-19
В пятницу, 22 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание с руководителями медицинских учреждений Рязанской области. Совещание состоялось в формате видеоконференции.
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

COVID-19
Сайт Стопкоронавирус.рф опубликовал новые данные о заболеваемости COVID-19 по России в целом и по каждому региону. В Рязанской области...
Узнать больше

Николай Любимов: Мы рассчитываем, что вышли на плато

Власть
Власти Рязанской области рассчитывают, что в ситуации с коронавирусом вышли на плато. Об этом во время онлайн-конференции с руководителями стационарных учреждений социального...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+