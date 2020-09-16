Возбуждено дело после нападения футболиста Широкова на судью

Уголовное дело возбуждено против экс-футболиста Романа Широкова, который напал на арбитра во время матча на любительском турнире. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По данным СМИ, дело открыто по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. При этом спортсмен признал свою вину и заявил, готов понести наказание и возместить материальную компенсацию.

Инцидент произошел в августе. В результате потасовки судья получил закрытую черепно-мозговую травму, рассечение брови и сотрясение мозга. Широков позже объяснил, что причиной его гнева стало отсутствие пенальти и показанная ему красная карточка.