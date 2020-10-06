Возбуждено дело об убийстве после пропажи спутницы бизнесмена в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 20-летней студентки в Крыму, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что девушка исчезла после свидания с 40-летним бизнесменом на яхте. Ее родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже девушки. Она не выходила на связь с 29 сентября.

В Сети утверждается, что девушка была в обществе директора сети домов престарелых, однако эта информация пока не подтверждена. Предполагается, что студентка отплыла на катере из бухты Круглой в обществе мужчины 30-40 лет, а потом перестала выходить на связь.

В СК сообщили, что, по словам мужчины, девушка исчезла во время заплыва в море. Спасатели продолжают поиски студентки в воде.