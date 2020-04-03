ВОЗ: медицинские маски не требуются здоровым людям

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что здоровым людям не требуется ношение медицинской маски. А вот «те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других».

– Также те люди, которые ухаживают за больными, к примеру дома, должны носить маски, так как они могут заразиться, – отметил Язаревич.

По словам специалиста, маска – это не средство защиты от коронавируса. Ее нужно использовать наряду с другими мерами. Кроме того, люди получают обманное чувство безопасности, надев маску, сообщает РИА Новости.