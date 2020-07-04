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Новости мираПроисшествия

Восемь человек пострадали после наезда машины на овощные палатки в Омске

Алексей Агеев
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Автомобиль марки Mercedes протаранил и разрушил овощные палатки в Омске. Из-за этого травмированными оказались восемь человек, пишет РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ

ЧП случилось около торгового комплекса на остановке. Представители ГИБДД объяснили, что виновником ДТП стал водитель внедорожника Nissan Patrol. Он выехал на улицу из двора, не уступив дорогу Mercedes, ехавшему по главной дороге. В итоге немецкий автомобиль улетел на встречку, пробил ограждение на краю тротуара и протаранил палатки с овощами.

В результате происшествия повреждения получили 8 человек. У пятерых диагностированы ушибы и раны. Продавец одной из палаток, по предварительному заключению, сломал обе ноги.

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