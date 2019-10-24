Volkswagen Touareg Drive появился в Европе

На территории Старого света начали реализацию новой модификации внедорожника Volkswagen Touareg. Она называется Drive и отличается от стандартного исполнения выгодной «начинкой».

В комплектацию специальной версии входят пневмоподвеска, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, складной фаркоп, пакет для бездорожья, электрический привод двери багажника.

Внешне такая машина не отличается от нелимитированной версии. Лишь шильдики помогут распознать ее в потоке. Стоит «Туарег Драйв» минимум 64 тысячи евро. За данную сумму предлагается дизельный мотор V6 TDI с отдачей в 231 «лошадку», сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю