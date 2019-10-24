На главную Новости мира Volkswagen Touareg Drive появился в Европе
Новости мираОбщество

Volkswagen Touareg Drive появился в Европе

На территории Старого света начали реализацию новой модификации внедорожника Volkswagen Touareg. Она называется Drive и отличается от стандартного исполнения выгодной «начинкой».

В комплектацию специальной версии входят пневмоподвеска, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, складной фаркоп, пакет для бездорожья, электрический привод двери багажника.

Внешне такая машина не отличается от нелимитированной версии. Лишь шильдики помогут распознать ее в потоке. Стоит «Туарег Драйв» минимум 64 тысячи евро. За данную сумму предлагается дизельный мотор V6 TDI с отдачей в 231 «лошадку», сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В реке Курска обнаружен труп мужчины

Стали известны российские цены на новый Volvo S60

В Улан-Удэ водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся