Водители подрались прямо на дороге в Твери

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Водители устроили жесткую драку прямо на проезжей части в Твери. Разборка случилась на Тверском проспекте.

Другие водители, ставшие очевидцами инцидента, засняли драку на камеру. Видео появилось в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре контента можно заметить, как автомобилисты бьют друг друга прямо на дороге.

В это время их транспортные средства стоят около пешеходного перехода. Мимо проезжают другие участники движения.

Что послужило причиной для начала разборки – неизвестно. Прекратить драку решился один из свидетелей ЧП.